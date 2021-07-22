«БеспринцЫпные чтения-2021» впервые пройдут онлайн на МТС Live

Константин Хабенский, Ингеборга Дапкунайте, Максим Виторган, Антон Косточкин и другие звезды российского театра и кино прочитают со сцены рассказы писателей со всей России.

В этом году проект, основная цель которого - поддержка и популяризация современной русской литературы, впервые пройдет полностью в цифровом формате. Принять участие в нем могут авторы со всей страны, отправив до 1 августа своя произведения (от 5000 до 7000 знаков) на besprintsypno@mts.ru с пометкой в теме письма «Город. Писатель - Имя». В середине августа организаторы отберут писателей, чьи рассказы прочтут на фестивале.

Подключиться к бесплатной трансляции, которая пройдет на платформе МТС Live и в соцсетях МТС Live, смогут все желающие. Запись тоже будет доступна на МТС Live. В фестивале примут участие писатели Александр Цыпкин, Александр Маленков, Александр Снегирев.

Напомним, в 2019 году «БеспринцЫпные чтения» прошли в Иркутске, Калининграде, Уфе, Екатеринбурге, Сочи, Новосибирске и Москве. В общей сложности фестиваль посетили более 10 000 человек, а заявки на участие подали более 1000 авторов и артистов.