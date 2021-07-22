В Ставрополе наказали родителей, оставивших на подоконнике многоэтажки ребенка

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В сети сегодня, 22 июля появилось видео, на котором зафиксировано, как на подоконнике на 4 этаже многоквартирного жилого дома стоит ребенок.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что малыш находился в опасности и, судя по кадрам, мог упасть в любой момент. Неравнодушные соседи стучали и звонили в дверь квартиры, но никто не открывал ее.

Пришлось вызвать спасателей. На место прибыли сотрудники ставропольского управления МЧС.

Выяснилось, что мать ребенка находилась дома, но почему-то не слышали звонки. На место ЧП также приехали сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции №4 Управления МВД России по городу Ставрополю.

Они и установили обстоятельства инцидента. Оказалось, что родители отвлеклись на некоторое время и недосмотрели, как ребенок забрался на подоконник.

Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с мамой и папой годовалого ребенка о недопущении подобных фактов.

В отношении родителей составлен административный протокол по статье: «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.