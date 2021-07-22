«Россети Северный Кавказ» построили сетевую инфраструктуру для возрождения горного поселения в КБР

Фото: Россети.

«Россети Северный Кавказ» завершили работы по подключению к централизованным электрическим сетям компании высокогорного сельского поселения Чалмас в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии.

Первые архивные записи о Чалмасе датируются 1890 годом. Древнее поселение, расположенное на высоте 1300 метров над уровнем моря, долгое время не было заселено. В 1944 году жителей населенного пункта депортировали в Казахстан и Среднюю Азию, а все строения разрушили и использовали в качестве стройматериалов в Тырныаузе. Только в 90-х годах 150 семей получили здесь участки для индивидуального строительства, но до сих пор не спешили обустраиваться из-за отсутствия коммуникаций.

Ситуация кардинально изменилась в 2021 году благодаря эффективному взаимодействию энергетиков с республиканскими властями. «Россети Северный Кавказ» в рамках собственной инвестиционной программы реализовали комплекс организационно-технических мероприятий по выдаче необходимой мощности для возрождения и развития территории.

Для этого энергетики построили воздушные линии электропередачи (ЛЭП) 6 и 0,4 кВ протяженностью 1,5 км и порядка 2 км, установили трансформаторную подстанцию мощностью 250 кВА. Стоимость работ по технологическому присоединению составила 6,3 млн рублей.

Несмотря на то, что работать пришлось в экстремальных условиях высокогорья, со своей задачей специалисты справились качественно и в срок. В результате все больше собственников земель заявляют о своем желании прочно обосноваться на земле отцов - построить дома, создать подсобные хозяйства и небольшие производства.

- Думаю, комплекс реализованных «Россети Северный Кавказ» мероприятий станет очень важным начальным этапом по восстановлению высокогорного поселения. Люди вернутся в Чалмас, на землю отцов, - подчеркнул Руслан Джаппуев, глава администрации городского поселения Тырныауз, в состав которого входит Чалмас.