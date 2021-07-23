Миндортранс Ставрополья получит в ведомство весь электротранспорт региона

Как сообщили в министерстве, в ближайшее время власти Ставропольского края реформируют транспортную систему региона. Сначала это коснется трамваем и троллейбусов, а после - автобусов и маршрутных такси.

Сначала электротранспорт переведут в ведомство министерства дорожного хозяйства и транспорта. Сейчас существуют два ГУПа, которые в скором времени объединят в один. А далее будет заключен брутто-контракт.

Брутто-контракт предполагает, что прибыль перевозчиков зависит не от числа перевезенных пассажиров, а от параметров оказания услуг (в том числе работы по графику, числа единиц подвижного состава на линии).

Таким образом можно избежать незаконного повышения цен от каждого перевозчика, как уже было в Ставропольском крае.

Об этом сообщает ИА "Победа26".