В Невинномысске стартует образовательный проект Фонда Андрея Мельниченко и ЕвроХима

Фото: ЕвроХим.

1 сентября на базе лицея № 6 откроются ЕвроХим-классы Фонда Андрея Мельниченко. В них для старшеклассников будут проходить дополнительные занятия по физике, математике и химии.

Ребята смогут заниматься в современных оборудованных лабораториях Центра детского научного и инженерно-технического творчества и детском технопарке «Кванториум», созданных Фондом Андрея Мельниченко при активном участии администрации Невинномысска и «ЕвроХима», а также в Невинномысском химико-технологическом колледже и в Невинномысском технологическом институте (филиале) СКФУ.

Кстати, на базе этих учебных заведений в ЕвроХим-группах Фонда Андрея Мельниченко можно получить среднее специальное и высшее образование по специальностям «Химическая технология неорганических веществ», «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования» или «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования». При этом студенты технологического института будут обучаться не только в Невинномысске, но и Москве - на базе Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева.

Окончив ЕвроХим-классы, юноши и девушки смогут успешно сдать экзамены, а кроме того, поступить на востребованные для ЕвроХима специальности. Кстати, сотрудникам минерально-химического холдинга, для которых компания стала первым местом работы после вуза, присваивается статус «молодой специалист» и в течение трех лет оказывается комплексная материальная поддержка и помощь в приобретении жилья. У молодых специалистов есть все возможности для дальнейшего обучения, профессионального роста.