Виновник смертельного ДТП в Ингушетии получил 6 лет тюрьмы

В пресс-службе прокуратуры Ингушетии сообщили, что водитель BMW-750 Li X - Drive приговорен к шести годам тюремного заключения. Он стал виновником ДТП в 2018 году, в котором погибло два человека.

- Судом установлено, что мужчина, 2 ноября 2018 года, в с.п. Яндаре, управляя автомобилем марки «БМВ - 750 Li X - Drive», проявив преступное легкомыслие, превысив допустимую в жилых зонах скорость, совершил столкновение с движущимся впереди автомобилем марки «ВАЗ-21093», - сказано в сообщении ведомства.

Пассажиры ВАЗ скончались, а водитель иномарки получил тяжелые травмы. Осознав, что он сделал, мужчина попытался скрыться от суда и уехал в соседнюю республику. По данным прокуратуры, уже там он снова совершил преступление, но другого характера - стал незаконно торговать оружием и наркотиками. За это он успел получить еще один срок.

Помимо шести лет колонии мужчине 3 года нельзя садиться за руль.