Суд арестовал водителя легкового автомобиля после ДТП с гибелью детей на Ставрополье

Суд арестовал предполагаемого виновника ДТП с детьми на Ставрополье.

Суд арестовал Максима Ларионова, водителя легкового автомобиля, после ДТП с гибелью детей на Ставрополье.

- Ленинский районный суд города Ставрополя постановил ходатайство следователя удовлетворить. Избрать меру пресечения сроком на два месяца, то есть до 30 июня 2021 года, - сообщили в суде Ставрополя.

Свою вину водитель признал и выразил готовность сотрудничать со следствием. Если вина водителя будет доказана, ему грозит срок до семи лет лишения свободы.

Напомним, 30 апреля 2021 года у поселка Ямки Грачевского района Ставрополья произошло ДТП с участием легкового автомобиля, КамАЗа и «Газели», в которой ехала детская баскетбольная команда из Волгограда на соревнования в Черкесск.

По предварительной версии, ДТП спровоцировал водитель «девятки», житель села Кочубеевского Максим Ларионов. Он пошел на обгон в запрещенном для этого месте, по касательной зацепил КамАЗ, который в итоге опрокинулся на микроавтобус с детьми. В результате аварии пострадали 19 человек, пять девочек погибли. Сам Ларионов в аварии не получил никаких травм.

Его с места ДТП доставили в отдел полиции, а после – возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек».

Всех пострадавших доставили в Грачевскую больницу, а потом - в медучреждения Ставрополя. 1 мая вечером шесть детей и один взрослый были эвакуированы спецбортом на лечение в Москву.

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