Полиция проверяет оскорбительный пост о ДТП с погибшими детьми на Ставрополье

Фото с места ДТП

МВД России по Волгоградской области организовало проверку по факту оскорбительных высказываний в посте о ДТП с погибшими детьми на Ставрополье. Об этом сообщает начальник пресс-службы ведомства Светлана Смольянинова.

- Начальником регионального главка МВД назначена проверка по факту размещения неустановленным лицом кощунственной и неприемлемой для общественного сознания информации по факту ДТП в Ставропольском крае, - сказала Смольянинова на встрече с журналистами.

По информации полиции, комментарий разместили в волгоградском паблике. Автор адресовал свое оскорбительное сообщение погибшим девочкам.

Авария с баскетбольной командой случилась на 535 километре трассы Р-216, около поселка Ямки. Согласно информации УГИБДД по Ставропольскому краю, водитель "шестерки" пытался обогнать машину по встречной, но не заметил грузовик. Уйти от столкновения не удалось. Грузовик, водитель которого потерял управление, упал на маршрутку, перевозившую баскетбольную команду из Волгограда в Черкесск.

Пять девочек в возрасте от 12 до 13 лет погибли на месте. 19 человек пострадали, многих из них госпитализировали в Краевую больницу. Единственную пациентку, доставленную в районную больницу, утром 1 мая выписали. Шестеро пострадавших перевезут на лечение в Москву.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дело. Первое по статье 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения», второе - по 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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