ДТП в Ставропольском крае 30 апреля 2021 с детской баскетбольной командой: последние новости

Страшная авария унесла жизни юных спортсменок. Фото: предоставлено очевидцем

30 апреля 2021 года произошло ДТП с детской баскетбольной командой в Ставропольском крае. Что известно на данный момент - в материале «КП-Северный Кавказ».

Информация о страшной аварии на 535 км трассы Р-216 в районе села Ямки Грачевского района поступила в МЧС около 16:30 по мск - КамАЗ буквально раздавил микроавтобус «Мерседес-Спринтер», в котором детская баскетбольная команда из Волгограда направлялась на соревнования в Черкесск.

Волгоградские школьницы ехали на турнир в КЧР

Поездка не была зарегистрирована. Более того, в областной федерации баскетбола сообщили, что ее школа организовала самостоятельно - посвященного годовщине Возрождения черкесского народа турнира с 1 по 4 мая в календаре не было. Если бы разрешение на участие было получено официально, команду отправили бы на поезде. Но девочки отправились в путь на микроавтобусе. Некоторые - в последний...

По данным минздрава Ставропольского края, в результате аварии погибли 5 спортсменок (первоначальная цифра в 6 человек не подтвердилась - по некоторым данным, одного ребенка удалось реанимировать). Пострадали 4 взрослых - двое родителей, водитель и тренер Татьяна Шахматова. Она помогала вытаскивать своих воспитанниц из искореженного автобуса. Ее дочка тоже получила серьезные травмы. Всего пострадали 14 школьниц 2008-2010 года рождения.

С этого ракурса видна разбитая легковушка Фото: СОЦСЕТИ

- 6 подростков доставлены в детскую краевую больницу и больницу скорой помощи в Ставрополе в крайне тяжелом состоянии. Еще трое находятся в Грачевской районной больнице - двое тяжелом состоянии в реанимации, одна девочка в стабильном состоянии в хирургическом отделении. Состояние двоих взрослых, также госпитализированных в хирургию, оценивается как стабильное, - уточнили «КП» в пресс-службе краевого минздрава.

Пока врачи борются за жизни пострадавших, следователи выясняют все обстоятельства трагедии. Прокурор края взял ход расследования на свой контроль. Уже возбуждено два уголовных дела по статьям «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Открытым остается вопрос, кто ответит по первой статье. Как сообщил водитель КамАЗа, он опрокинулся из-за того, что резко вывернул руль, пытаясь уйти от столкновения с летящей по встречке «девятке». Ей управлял 36-летний местный житель - как выяснилось, злостный нарушитель скоростного режима. За прошлый год ему выписали с десяток штрафов.

Но нашлось в этой страшной истории и место для настоящего чуда - одна из девочек, Софья К., не просто осталась жива, но еще и не получила ни единого повреждения. Она сама смогла сообщить по телефону близким, что с ней все в порядке. Мама решила поехать к дочке. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что власти окажут всю необходимую помощь родственникам погибших и пострадавших, в том числе, добраться к месту происшествия.

Девочки радостно фотографировались по дороге

Также Бочаров провел телефонный разговор с губернатор Ставропольского края. Владимир Владимиров выразил свои соболезнования. Произошедшее он назвал «настоящей и пронзающей болью».

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