Спецборт с пострадавшими в ДТП детьми вылетел из Ставрополя в Москву

В транспортировке участвует ИЛ-76 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Международного аэропорта Ставрополя вылетел спецборт МЧС России, который доставит в Москву пострадавших в смертельном ДТП. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Ставропольскому краю.

Пострадавших везут на ИЛ-76. Шестерых детей и одного взрослого сопровождает бригада из восьми медработников с разных медучреждений и шесть с ВЦМК "Защита". Решение о переводе пациентов принял Минздрав России после консультации с федеральными специалистами. Самолет прилетит в 1:40 по московскому времени.

ДТП с участием детской баскетбольной командой случилось 30 апреля около поселка Ямки. По информации УГИБДД по Ставропольскому краю, водитель "шестерки", пытаясь обогнать машину, выехал на встречную полосу и не успел вернуться. В результате он задел грузовик, который упал на микроавтобус с детьми.

Пять девочек от 12 до 13 лет погибли, 19 человек пострадали. Многие пациенты проходят лечение в Краевой больнице. Единственная больная, оставленная в районной больнице, утром 1 мая была выписана.

По факту возбуждено два уголовных дела по статьям "Нарушение правил ПДД, повлекшим смерть более двух человек" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Кроме того, волгоградская полиция начала проверку после оскорбительного поста об аварии. Содержание сообщения не раскрывается, но в МВД уточнили, что оно было адресовано жертвам ДТП.