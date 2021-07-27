Погода в Ставрополе резко испортилась Фото: Иван МАКЕЕВ

На смену 40-градусной жаре и температурным рекордам в Ставрополе пришли антирекорды. 27 июля 2021 года в краевой столице резко похолодало. Если утром термометры показывали хотя бы +20, то после того, как в полдень пошел дождь, температура опустилась до +17. Как объяснил сайту stav.kp.ru представитель сервиса Яндекс.Погода, это на 14 градусов ниже климатической нормы. С учетом ветра (8 м/с, порывами до 17 м/с) и дождя такая погода ощущается как +11.

Осадки не прекратятся до позднего вечера. Ожидается, что к концу дня в Ставрополе выпадет более 2% месячной нормы осадков. Но уже на следующий день от непогоды не останется ни следа. 28 июля в Ставрополе прогнозируется ясная погода без осадков и до +25 днем, но высоким будет УФ-индекс - 8 единиц. Что это значит, читайте по ссылке.

Кстати, сегодняшняя погода - еще не самая ужасная. Самая низкая температура месяца (+15,8) была зафиксирована в Ставрополе 5 июля. А самое холодное в истории 27 июля выпало на 1982 год. Тогда было всего +11..

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