На Ставрополье число умерших от коронавируса достигло 1869

На Ставрополье продолжают умирать пациенты с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция. За вчерашний день скончались еще 7 человек. Число умерших в регионе достигло 1869. За сутки диагноз подтвердился еще у 313 человек.

Число зараженных достигло 63970. Есть и хорошие новости: вчера выздоровел еще 91 человек. Этих пациентов сняли с меднаблюдения.

Ранее Владимир Владимиров заявил, что из-за роста заболеваемости в регионе необходимо ужесточать ограничительные меры. Но локально. По словам политика, невозможно сейчас вводить общий локдаун, как это было в 2020 году.

Однако видно, что количество инфицированных растет и бьет рекорды - более 300 человек ежесуточно. И все больше людей погибают от вируса в больницах.