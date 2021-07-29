Глава пятигорской фирмы скрыла от налоговой 21 миллион рублей

В СУ СК России по Ставропольскому краю рассказали, что директор фирмы из Пятигорска подозревается в хищении 21 миллиона рублей налогов. Женщина не платила налог с добавочной стоимости, подделывая декларации.

- В настоящее время следователем принимаются меры для возмещения причиненного ущерба, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на сбор необходимой доказательственной базы, - сказано в сообщении ведомства.

А в соседнем Дагестане группа предпринимателей похитили более 8 миллионов рублей. Банкиры и дельцы сговорились и оформили ряд фиктивных кредитов по программе развития малого бизнеса.

Напомним, в Ставрополе экс-налоговика осудили за незаконное возмещение НДФЛ на 2,3 миллиона рублей. Выяснилось, что он, используя свое служебное положение, подготовил от имени чужих лиц налоговые декларации формы 3-НДФЛ и заявления, содержащие ложные сведения о возможности возмещения НДФЛ, которые потом предъявил в налоговый орган.