Глава Чечни Кадыров назвал бронзового призера Олимпиады Имама Хатаева настоящим героем

Браться Хатаевы с главой ЧР Рамзаном Кадыровым

1 августа 2021 года боксер Имам Хатаев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 81 кг и принес сборной России 38-ю награду на Олимпийских играх в Токио. Спортсмен в полуфинале проиграл по очкам британцу Бенджамину Уиттакеру - 1:4.

В беседе с корреспондентом «КП» родной брат Имама, Шамиль, который тоже, кстати, успешный российский боксер, поделился, что Хатаева приедет встречать также Рамзан Кадыров.

Сам Кадыров назвал Имама Хатаева «настоящим героем Олимпиады в Токио». По словам главы республики, Имам, прорвался в полуфинал и завоевал бронзу, пройдя сквозь тяжелейшую турнирную сетку.

- В борьбе за выход в финал ему немного не повезло и из-за неоднозначного судейства он уступил британцу Бенджамину Уиттакеру. Но мы все равно считаем Имама победителем, – написал чеченский лидер на своей странице в соцсети.

Ранее сайт stav.kp.ru писала, что боксер прокомментировал свой результат так:

— Я доволен, но изначально была цель победить на Играх. С олимпийским боксом на этом заканчиваю, дальше буду выступать в профессиональном, — заявил Хатаев.

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