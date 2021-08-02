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Происшествия2 августа 2021 14:36

Свадебный кортеж устроил стрельбу в центре Черкесска

У празднующих нашли два пистолета
Источник:kp.ru
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Фото с места инцидента: МВД по КЧР

Фото с места инцидента: МВД по КЧР

Полиция Карачаево-Черкессии сообщили, что задержала виновника стрельбы в центре Черкесска.

Обратившиеся граждане уверяли, что выстрелы слышны на территории парка "Зеленый остров" со стороны свадебного кортежа. На место приехали полицейские.

- Установлено, что выстрелы из оружия ограниченного поражения (предположительно аэрозольный пистолет), произвел 28-летний житель аула Псыж. Кроме того в ходе оперативно-розыскных мероприятий на месте происшествия у его знакомого, 33-летнего жителя аула Абазакт, обнаружен предмет, также конструктивно схожий с пистолетом и патроны к нему, - сказано в сообщении МВД по Карачаево-Черкесии.

Фото с места инцидента: МВД по КЧР

Фото с места инцидента: МВД по КЧР

Оба орудия и боеприпасы к ним изъяты и направлены на экспертизу. Назначена проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.