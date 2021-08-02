Данные о ставропольских аграриях соберут с помощью планшетов с ОС «Аврора»

Фото: Ростелеком.

Во время переписи будут собираться сведения о сельхозугодьях, многолетних насаждениях и ягодных культурах, поголовье скота, наличии инфраструктуры (теплиц, парников, складов и др.).

В работе переписчиков планируется задействовать 40 тысяч планшетных компьютеров с российской мобильной операционной системой (ОС) «Аврора» от дочерней компании «Ростелекома» - ООО «Открытая мобильная платформа». Для эффективного и безопасного сбора данных операционная система реализует защищенную доверенную мобильную среду, полностью соответствующую требованиям законодательства и регулирующих органов.

Также в «Ростелекоме» развернута аттестованная инфраструктура для централизованного управления всеми планшетами. Респонденты заполняют переписные листы самостоятельно, в том числе в специальном разделе официального сайта Росстата, или через переписчика. Персонал одет в экипировку с фирменной символикой. У переписчика с собой документы, подтверждающие его полномочия, а также электронный планшет для сбора данных.

В комплект с планшетом, оснащенным Full HD-дисплеем диагональю 10,1 дюйма, входит зарядное устройство, защитный чехол, стилус, две карты памяти и внешний аккумулятор, который обеспечит автономную работу устройства в течение нескольких дней.

- Сбор данных для Сельскохозяйственной микропереписи в цифровом формате повысит достоверность полученных сведений, а также ускорит их обработку и анализ. На всех этапах переписи будет обеспечена надежная киберзащита информации. Работа планшетов с «Авророй» на сельхозпереписи в практических условиях позволит нам еще качественнее подготовиться к Всероссийской переписи населения, - отметил вице-президент по развитию бизнеса «Ростелекома» Александр Айвазов.

Напомним, ранее «Ростелеком» завершил подготовку цифровой инфраструктуры для проведения Всероссийской переписи населения в 2021 году, полностью выполнив госконтракты с Росстатом. В декабре 2020 года завершена поставка в территориальные органы госстатистики 360 тысяч планшетных компьютеров с ОС «Аврора». Часть из них будет задействована в ходе Сельскохозяйственной микропереписи.

Использование планшетов со специализированным программным обеспечением позволит повысить качество работы переписчиков и ускорить работу с полученными данными. В соответствии с поручениями и решениями президента и правительства России при проведении переписи будут использованы отечественное оборудование и технологии.

В 2021 году первая Сельскохозяйственная микроперепись должна охватить не менее 30% всех категорий сельхозпроизводителей, включая фермеров, индивидуальных предпринимателей, владельцев личных подсобных хозяйств. Опросные листы будут содержать вопросы о размерах посевных площадей по группам культур, площадей, занятых плодовыми многолетними насаждениями, а также численности поголовья сельскохозяйственных животных.

Микропереписи будут проводиться на постоянной основе один раз в десять лет, через пять лет после завершения очередной Всероссийской сельскохозяйственной переписи. Переписчики будут обходить и собирать данные по личным подсобным хозяйствам, а также садоводческим, огородническим и другим некоммерческим товариществам.