В селе Ставрополья построят детский сад за 96 млн рублей к осени 2021 года

В пресс-службе министерства архитектуры и строительства Ставропольского края сообщили, что в селе Чернолесском Новоселицкого округа построят новый детский сад на 60 мест. На строительство выделили 96 миллионов рублей.

Работы уже почти завершены. Здание должны сдать в эксплуатацию уже осенью 2021 года.

- Готовность детского сада составляет более 70 процентов. Планируем, что осенью строители завершат работы на объекте, - рассказал глава ведомства Валерий Савченко.

Сад рассчитан для детей до трех лет, на первом этапе разместят группы, а на втором - физкультурный зал, кабинет ИЗО, медпункт и т.д. Также в рамках строительства благоустроят территорию перед детсадом.

Напомним, власти Ставрополья проверят образовательные учреждения региона на обеспечения безопасности.