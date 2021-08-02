Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество2 августа 2021 17:57

В селе Ставрополья построят детский сад за 96 млн рублей к осени 2021 года

Здание будет рассчитано на 60 мест для деток до трех лет
Дарья БОЛЕСОВАДарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В пресс-службе министерства архитектуры и строительства Ставропольского края сообщили, что в селе Чернолесском Новоселицкого округа построят новый детский сад на 60 мест. На строительство выделили 96 миллионов рублей.

Работы уже почти завершены. Здание должны сдать в эксплуатацию уже осенью 2021 года.

- Готовность детского сада составляет более 70 процентов. Планируем, что осенью строители завершат работы на объекте, - рассказал глава ведомства Валерий Савченко.

Сад рассчитан для детей до трех лет, на первом этапе разместят группы, а на втором - физкультурный зал, кабинет ИЗО, медпункт и т.д. Также в рамках строительства благоустроят территорию перед детсадом.

Напомним, власти Ставрополья проверят образовательные учреждения региона на обеспечения безопасности.