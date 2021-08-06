Студенты с Северного Кавказа вошли в число стипендиатов Правительства РФ

Фото: пресс-служба СКФУ

Шесть студентов крупнейшего вуза Северного Кавказа стали обладателями стипендий Правительства РФ. Обучающиеся вузов получают такие стипендии за успехи в учебе и научных исследованиях, за победы в олимпиадах и участие в фестивалях. Среди стипендиатов также молодые учёные, статьи о работах которых публиковали известные научные журналы.

Представители Северо-Кавказского федерального университета ежегодно входят в число стипендиатов престижных премий как на региональном, так и на федеральном уровнях.

- СКФУ создает все условия для интеллектуального и творческого развития студентов, - прокомментировал ректор университета Дмитрий Беспалов. - В распоряжении наших молодых ученых не только лаборатории и современное оборудование - так называемая материально-техническая составляющая, но и что самое главное - богатый опыт научных школ, наставничество лучших ученых.

Ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. Фото: пресс-служба СКФУ

Путь к стипендиальным прибавкам студенты могут начать с первого курса. Например, в СКФУ открыта специальная программа «Звезды СКФУ». По ней первокурсники, набравшие на ЕГЭ самые высокие баллы, имеют право на выплату стипендий до трехсот тысяч рублей уже в первый семестр. Как показывает практика, именно такие студенты, поставившие себе цель получить от высшего образования максимум пользы, затем становятся участниками всевозможных бонусных программ академической мобильности. СКФУ активно развивает эту сферу и стимулирует студентов к раскрытию образовательных границ.

Сейчас в вузе действуют более 100 соглашений о сотрудничестве с партнерами из 38 стран. По 13 образовательным программам студенты имеют возможность получить сразу два диплома: СКФУ и университета-партнера, например, римского университета Ла Сапиенца или Дрезденского технического университета.

Фото: пресс-служба СКФУ

К концу 2022 года планируется увеличить до 43 число таких программ. Следующая ступень, предоставляемая университетом для тех, кто изберет своей профессией науку, - участие в грантовых конкурсах. Сейчас вуз реализует 90 грантов. Это означает, что плодотворная работа ученых востребована страной.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В СКФУ продолжается набор на обучение по специальностям среднего профессионального образования «Экономика и бухгалтерский учет» и «Коммерция» (обе - по отраслям). Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев после 9 классов и 1 год 10 месяцев после 11 классов. Подробнее о том, как подать документы, читайте по ссылке.