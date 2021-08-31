Прокуратура Черкесска начала проверку информации о путешествии школьника до Новосибирска

В пресс-службе прокуратуры Черкесска сообщили, что ведомство инициировало проверку по факту ухода школьника из дома. Парень хотел автостопом доехать до Новосибирска, не сказав родителям.

- Прокуратурой города Черкесска организована проверка по факту самовольного ухода несовершеннолетнего из дома, в ходе которой будут выяснены обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению законодательства о безнадзорности и правонарушениях несовершеннолетних, - сказано в сообщении ведомства.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о современном Ромео. Школьник по имени Эдуард долго переписывался с девочкой по имени Лолита в соцсетях. Она живет в Новосибирске, через полстраны. Девушка страдала от тяжелого характера отца и думала о побеге. Тогда парень решил не медлить.

О пропаже Эдуарда стало известно 21 августа. Парень дождался, когда его родители уйдут из дома, и сбежал. При себе у него были рюкзак, пакет и немного наличных - на билеты и еду. За 250 рублей он добрался до Ставрополя на автобусе, а затем стал ловить попутки.