На Ставрополье за сутки прививку против коронавируса сделали 4026 человек

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 1 сентября получили 655690 человек. За последние сутки +4026 человек. Вторым компонентом на Ставрополье привились уже 593264 человека. За сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 6355 человек больше.

Остаток вакцины на 1 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 235488 доз, а по второму 165206 доз.

Количество людей 60+ получивших вакцину в нашем крае составляет 190939 человек, причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 1309 человек.

Через интернет на вакцинацию записались 56629 жителей края, за последние 24 часа 258 человек.

Ранее «КП» писала, что за вчерашний день на Ставрополье от ковида скончались 21 человек. Число умерших в регионе достигло 2349. Об этом утром, 1 сентября сообщил губернатор Ставрополья на своей странице в Инстаграм. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Победить болезнь за сутки смогли 257 человек. К сожалению, диагноз подтвердился еще у 358. Число зараженных на Ставрополье достигло 75586.