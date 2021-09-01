В День знаний первый звонок прозвенит во всех 634 школах Ставрополья

Сегодня, 1 сентября первый звонок прозвенит во всех 634 школах Ставрополья. К занятиям приступят более 300 тысяч учеников. Об этом сообщил губернатор края на своей странице в Инстаграм. В их числе более 35 тысяч первоклассников.

- Кстати, вот еще одна «цифра дня»: первоклашек на Ставрополье в этот раз на полторы тысячи больше, чем годом ранее. И это радостно, - поделился глава региона на своей странице в сети.

Напомним, все школы Ставрополья обеспечены достаточным количеством дезинфекторов и рециркуляторов. Дозаторы с антисептиками предусмотрены на входе в каждое образовательное учреждение.

Организовано проведение ежедневных «утренних фильтров» (контроль самочувствия в начале дня), уборки с применением антисептических растворов.