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Общество1 сентября 2021 13:41

В Ставрополе 1 сентября прогнозируется дождь

Дожди продлятся в краевом центре до конца 2 сентября
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Ставрополе 1 сентября ожидается небольшой дождь, днем прогнозируется до +27 градусов, облачно с прояснениями.

Вечером синоптики обещают +19,+24, небольшой дождь. А ночью - +17, +19, город накроет дождь.

Дожди продлятся в краевом центре до конца 2 сентября. По данным синоптиков, в четверг утром прогнозируется +17, +19, также обещают дождь. Ночью прогнозируется до +13, +15.

Напомним. что сегодня, 1 сентября в Ставрополе прошли торжественные линейки для первоклашек.

Около 7 тысяч детей впервые перешагнули порог школы. А всего более 51,5 тысячи ребят начали новый учебный год в 43 муниципальных общеобразовательных учреждениях.