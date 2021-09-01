В Ставрополе 1 сентября прогнозируется дождь

В Ставрополе 1 сентября ожидается небольшой дождь, днем прогнозируется до +27 градусов, облачно с прояснениями.

Вечером синоптики обещают +19,+24, небольшой дождь. А ночью - +17, +19, город накроет дождь.

Дожди продлятся в краевом центре до конца 2 сентября. По данным синоптиков, в четверг утром прогнозируется +17, +19, также обещают дождь. Ночью прогнозируется до +13, +15.

Напомним. что сегодня, 1 сентября в Ставрополе прошли торжественные линейки для первоклашек.

Около 7 тысяч детей впервые перешагнули порог школы. А всего более 51,5 тысячи ребят начали новый учебный год в 43 муниципальных общеобразовательных учреждениях.