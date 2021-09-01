Прокуратура взяла на контроль дело о пожаре в Пятигорске с погибшей женщиной

В пресс-службе прокуратуры Ставропольского края сообщили, что ведомство начало проверку по факту пожара в многоквартирном доме в Пятигорске. В огне погибла одна женщина, жительница дома.

- Прокуратурой города Пятигорска организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и иного, - сказано в сообщении прокуратуры.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о пожаре. Инцидент произошел 1 сентября, около 16:00, по адресу: г. Пятигорск, ул. Ермолова, д. 14. Это пятиэтажка, а очаг возгорания находился на втором этаже.

В региональном ведомстве МЧС отметили, что в 16:32 пожар был ликвидирован на общей площади 25 кв.м.