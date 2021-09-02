«Россети Северный Кавказ» электрифицируют сельское высокогорье Северной Осетии

«Россети Северный Кавказ» продолжают уделять особое внимание развитию отраслевой инфраструктуры труднодоступных высокогорных сельских территорий. Специалисты филиала "Севкавказэнерго" завершили строительство электросетей в горной местности Северной Осетии. Работы проводились в селе Куссу Ирафского района в рамках инвестиционной программы, разработанной в ответ на поступившую в компанию заявку от собственников новых земельных участков.

Фото: Россети

Для технологического присоединения новых потребителей специалисты в условиях сложного горного рельефа на высоте 1 800 метров построили около 3 км воздушных линий электропередачи напряжением 0,4-6 кВ с использованием современного самонесущего изолированного провода. В числе ключевых мероприятий энергетики также установили 2 трансформаторные подстанции общей мощностью 320 кВА.

В настоящее время выполняется подключение построенных энергообъектов от подстанции 35 кВ «Фаснал». После их ввода свыше 200 новых потребителей в перспективе смогут не только подключить свои домохозяйства к сетям, но и использовать электроэнергию для развития подсобных хозяйств.

Комплекс мероприятий, выполненный энергетиками, не только даст возможность выдать необходимую мощность первым заявителям, но и послужит развитию территории дачного поселения в высокогорье.