Темпы заболеваемости COVID-19 на Ставрополье связаны с распространение дельта-штамма вируса

Темпы заболеваемости COVID-19 на Ставрополье, в первую очередь, связаны с распространение дельта-штамма вируса – более агрессивного, имеющего высокую контагиозность и более короткий инкубационный период.

Это приводит к ускоренному развитию болезни и чаще приводит пациентов к кислородозависимости. Об этом сообщил министр здравоохранения края Владимир Колесников.

Для оказания помощи больным коронавирусом сегодня более 71% развернутых по всему краю коек обеспечены кислородом.

При этом подчеркнул Владимир Колесников, высокую степень защиты от болезни обеспечивает вакцинация.

Из всего количества госпитализированных пациентов лишь 0,7% делали прививку. У них отмечается более легкое протекание заболевания. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.