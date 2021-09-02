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Общество2 сентября 2021 11:53

Темпы заболеваемости COVID-19 на Ставрополье связаны с распространение дельта-штамма вируса

Для оказания помощи больным коронавирусом сегодня более 71% развернутых по всему краю коек обеспечены кислородом
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Темпы заболеваемости COVID-19 на Ставрополье, в первую очередь, связаны с распространение дельта-штамма вируса – более агрессивного, имеющего высокую контагиозность и более короткий инкубационный период.

Это приводит к ускоренному развитию болезни и чаще приводит пациентов к кислородозависимости. Об этом сообщил министр здравоохранения края Владимир Колесников.

Для оказания помощи больным коронавирусом сегодня более 71% развернутых по всему краю коек обеспечены кислородом.

При этом подчеркнул Владимир Колесников, высокую степень защиты от болезни обеспечивает вакцинация.

Из всего количества госпитализированных пациентов лишь 0,7% делали прививку. У них отмечается более легкое протекание заболевания. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.