Почти 300 млн рублей выделили на выплаты ставропольским медикам, лечащим от COVID-19

Губернатор Ставрополья и министр здравоохранения региона Владимир Колесников провели рабочую встречу, где обсудили вопрос выплат врачам, работающим с коронавирусными больными.

В крае в 2021 году сохранены стимулирующие выплаты медикам, лечащим от COVID-19. На эти цели из краевого бюджета выделено почти 300 миллионов рублей. Выплаты продолжаются. Об этом сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что к сегодняшнему дню на Ставрополье количество получивших первый компонент вакцины уже превышает 658,5 тысячи человек. Об этом сообщил губернатор Ставрополья. Число полностью вакцинированных — свыше 598,5 тысячи.

– Сегодня очень важно внимательное отношение к здоровью. Берегите себя и своих близких! – обратился Владимир Владимиров к землякам.

За сутки в нашем регионе от коронавируса скончались 22 пациента, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.