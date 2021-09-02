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Общество2 сентября 2021 13:17

Лишь 0,7% привитых ставропольцев обратились в больницу с COVID-19

Об этом сообщил министр здравоохранения края
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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На Ставрополье количество пациентов с коронавирусом, которые сделали прививку, но заразились инфекцией и были госпитализированы в медучреждение, составляет 0,7% из общего числа госпитализированных. Об этом сообщает пресс-служба губернатора края.

сегодня, 2 сентября глава региона провел рабочую встречу с министром здравоохранения Ставрополья. Во время совещания Владимир Владимиров напомнил о задаче инициировать на федеральном уровне включение вакцинации от COVID-19 в национальный график прививок.

По словам Колесникова, предложение уже направлено в правительство России. Планируется, что инициатива будет рассмотрена новым созывом Госдумы.

Ранее «КП» писала, что в нашем крае в 2021 году сохранены стимулирующие выплаты медикам, лечащим от COVID-19. На эти цели из краевого бюджета выделено почти 300 миллионов рублей. Выплаты продолжаются.