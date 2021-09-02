Более 55% сотрудников избирательных комиссий уже прошли вакцинацию против коронавируса

Более 55% сотрудников избирательных комиссий уже прошли вакцинацию против коронавирусной инфекции. Иммунизация продолжается.

Кроме того, губернатор Ставрополья поручил организовать ПЦР-тестирование сотрудников УИКов накануне голосования.

Для максимальной прозрачности выборного процесса на 913 участках для голосования будут работать системы видеонаблюдения. Еще 371 участок будет обеспечен средствами видеофиксации с возможностью последующего просмотра записи.

Напомним, 17-19 сентября в нашем регионе будут избираться депутаты Госдумы РФ, Ставропольской краевой Думы, а также представительных органов местного самоуправления в 7 муниципальных образованиях.