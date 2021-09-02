На Ставрополье 29% COVID-коек остались без кислорода

2 сентября губернатор Ставропольского края вместе с главой министерства здравоохранения обсудили вопрос обеспечения региональных больниц медицинским кислородом. Сейчас 71% коек для коронавируса им обеспечены.

- Темпы заболеваемости, в первую очередь, связаны с распространение дельта-штамма вируса - более агрессивного, имеющего высокую контагиозность и более короткий инкубационный период, что приводит к ускоренному развитию болезни и чаще приводит пациентов к кислородозависимости, - сказано в сообщении пресс-службы губернатора.

Сейчас отменены или перенесены крупные культурно-массовые мероприятия. Например, не будут отмечать День края, а фестиваль "На высоте" перенесли на более поздний срок.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о трагедии в больнице Владикавказа. Из-за аварии на кислородной подстанции погибли 9 человек, главврач не сделал альтернативный канал подачи кислорода вовремя.