В Октябрьском районе Ставрополя благоустроили два новых сквера

В Ставрополе подошли к концу работы по благоустройству территории, прилегающей к зданию Дома детского творчества Октябрьского района, а также сквера на пересечении улицы Руставели и переулка Можайский. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В этих новых зонах семейного отдыха появились детские игровые зоны и воркаут-площадки. Также в новых скверах высадили газонную траву и цветы, установили городскую мебель – лавочки, уличные торшеры, урны.

Возле Дворца детского творчества обустроили площадку для активных видов спорта, с разметкой и баскетбольными кольцами. Также установят забор, который отделит территорию от оживленной автодороги.

Закончили строительные работы и в сквере на пересечении улицы Руставели и переулка Можайского.

На благоустройство новой зоны отдыха из краевой и городской казны было выделено около 9 млн рублей.

Напомним, в Ставрополе в районе дома № 66/1 по ул. Доваторцев появится новый сквер. Там предусмотрены яркие качели для детей, воркаут-площадки с современными тренажерами, 20 скамеек в окружении можжевельника и самшита.