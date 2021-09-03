«ЕвроХим» признан лидером по инвестиционной эффективности среди производителей удобрений

РБК опубликовал второй рейтинг инвестиционной эффективности. Ранжирование российских компаний проведено по итогам 2020 года на основании открытых данных годовой финансовой отчетности по международным стандартам (МСФО и иным). Среди показателей, которые учитывались при подведении итогов, указаны совокупные годовые инвестиционные расходы и рентабельность активов по операционной прибыли.

Лидером рейтинга стала компания «Северсталь». На втором и третьем местах также расположились представители сектора «металлы и горная добыча». Компании из этого же сектора количественно преобладают в первой десятке – их здесь пять.

Замыкает ТОП-10 компания «ЕвроХим», занимающаяся преимущественно производством минеральных удобрений и владеющая в Ставропольском крае предприятием «Невинномысский Азот». При этом компания, которой в этом году исполняется 20 лет, обошла не только коллег-производителей удобрений, но и таких гигантов нефтегазового сектора, как «Газпром» и ЛУКОЙЛ.

Тремя годами ранее другое авторитетное деловое издание также отмечало, что «ЕвроХим» по итогам пятилетнего цикла стал одним из трех крупнейших отечественных инвесторов так называемого «НЕнефтегазового сектора», а по размеру суммарных вложений за десять лет вошел в двадцатку инвесторов-тяжеловесов. Кроме того, журнал «Эксперт», выступивший автором исследования, назвал Андрея Мельниченко самым крупным несырьевым инвестором в отечественную экономику: пятилетние вложения владельца «ЕвроХима» и СУЭКа в развитие промышленности оценивались на тот момент в 495 млрд. руб.

В конце июля на сайте Министерства энергетики, промышленности и связи Ставропольского края появилась информация о том, что конкурсная комиссия Минпромторга РФ по заключению специальных инвестиционных контрактов одобрила заключение такого контракта с «ЕвроХимом», что позволит компании инвестировать в развитие своего невинномысского предприятия более 4,5 млрд рублей. Реализация этого инвестпроекта дополнительно принесет в краевую казну более 670 млн. руб. и создаст в промышленной столице региона 86 новых рабочих мест.