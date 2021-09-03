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Общество3 сентября 2021 14:40

На Ставрополье к 3 сентября свободными остаются более 20 процентов ковидных коек

Этого резерва достаточно для того, чтобы оказать всю необходимую помощь больным с COVID-19
Руслан АПОЛЛОНОВРуслан АПОЛЛОНОВ
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В Ставропольском крае продолжают оснащать ковид-койками больницы. На сегодняшний день в регионе развернуто 3583 койки, из них почти 22% остаются свободными.

Как сообщил губернатор Ставрополья, этого резерва достаточно для того, чтобы оказать всю необходимую помощь больным с COVID-19.

Напомним, что накануне в Ессентуках родственники ковид-пациента пожаловались, что им приходится самим покупать дорогостоящие препараты.

Министерство здравоохранения Ставрополья считает эту историю надуманной.

Там добавили, что все больницы Ессентуков, где на лечении находятся пациенты с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция», в полной мере обеспечиваются необходимыми лекарственными препаратами.