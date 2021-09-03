В Калмыкии будут судить фермера, который держал в рабстве ставропольца

В Калмыки будут судить фермера, который держал в рабстве ставропольца. Напомним, с 7 января 2021 года 44-летний житель Ставрополя работал на животноводческой стоянке обвиняемого.

14 января 2021 года, будучи неудовлетворенным условиями работы, мужчина решил уехать домой.

Но, обвиняемый, пользуясь тем, что потерпевший не ориентируется на этой местности, не имеет денег и средств связи, применяя насилие незаконно удерживал его на своей животноводческой стоянке.

После того, как правоохранители задержали злоумышленника, его вина была полностью доказана. Позже мужчина признался в преступлении.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд для дальнейшего рассмотрения.