Губернатор Владимиров поздравил жителей Михайловска с Днем города

Глава Ставрополья Владимир Владимиров поздравил жителей Шпаковского района и города Михайловска с днем города и района. Поздравление он разместил на своей странице в социальных сетях.

Губернатор отметил, что «Шпаковский округ – активный участник федеральных и краевых программ развития, реализации национальных проектов».

- Здесь строятся новые школы и детские сады, современные дороги и медицинские учреждения, создаются новые точки общественного притяжения. Год от года территория повышает инвестиционную привлекательность, умножает свой вклад в экономику и социальную сферу нашего региона, - написал губернатор. - Спасибо всем, кто своим трудом делает родную землю ещё прекраснее и комфортнее для жизни!

Владимир Владимиров пожелал жителям округа и города крепкого здоровья, благополучия, хорошего настроения и новых успехов.

Напомним, ранее глава Ставрополья отменил все массовые мероприятия, которые традиционно на Дни городов и сел. Сэкономленные средства направят на лечение детей с сахарным диабетом.