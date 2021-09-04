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Общество4 сентября 2021 12:41

Обновленный сквер открыли в Михайловске ко Дню города

Объект для реконструкции выбирали местные жители путем голосования
Алина МАКСИМОВА
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В Михайловске ко Дню города обновили городской сквер. Обновить сквер решили сами местные жители, выбрав его среди других объектов путем голосования еще год назад.

- Вы проголосовали – мы выполнили. Результат – на этом видео. Вот такой получился сквер. Всё – новое и современное, - отчитался глава региона Владимиров.

В сквере установлен уличный экран и горожане смогут смотреть кино на свежем воздухе.

- Спасибо всем, кто помог сделать город еще комфортнее и краше, - отметил губернатор.

Напомним, ранее Владимир Владимиров поздравил жителей Шпаковского округа и города Михайловска с праздником.