Обновленный сквер открыли в Михайловске ко Дню города

В Михайловске ко Дню города обновили городской сквер. Обновить сквер решили сами местные жители, выбрав его среди других объектов путем голосования еще год назад.

- Вы проголосовали – мы выполнили. Результат – на этом видео. Вот такой получился сквер. Всё – новое и современное, - отчитался глава региона Владимиров.

В сквере установлен уличный экран и горожане смогут смотреть кино на свежем воздухе.

- Спасибо всем, кто помог сделать город еще комфортнее и краше, - отметил губернатор.

Напомним, ранее Владимир Владимиров поздравил жителей Шпаковского округа и города Михайловска с праздником.