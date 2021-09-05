Естественная убыль населения Ставрополья выросла вдвое в 2021 году

Фото: Дмитрий Ахмадуллин

За первое полугодие 2021 года в Ставропольском крае население уменьшилось на 6149 по естественным причинам. Это следует из данных Северо-Кавказстата.

В регионе за январь-июнь 2021 года родилось 12779 детей, умерли - 18928, из которых детей младше года - 62. Отметим, что естественная убыль населения Ставрополья наблюдалась и в 2020 году. Тогда за такой же период появилось на свете 12963 человека, скончались - 16058. Показатель естественной убыли был 3095, что вдвое меньше, чем в 2021 году.

Другой фактор уменьшения населения края - миграция.

- За январь-июнь 2021 года в крае зарегистрирован миграционный отток населения – 1239 человек. По межрегиональной миграции отток составил 516 человек, по международной миграции – 723 человека, - сказано в сообщении.

За полгода прибыли 35140 человек, а уехали - 36379. Миграционная убыль - 1239. Самый большой показатель - это внутрикраевая миграция. Из других регионов на Ставрополье приехали 14225 человек, уехали отсюда - 14741. Из заграницы в регион прибыли 4051 человек, а улетели - 4774.

Куда чаще всего эмигрируют из Ставропольского края - читайте на stav.kp.ru.