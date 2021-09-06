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Общество6 сентября 2021 10:59

В Ставропольском крае 194328 жителей 60+ сделали прививку от COVID-19

Остаток вакцины на 6 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 218871 доза
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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Остаток вакцины на 6 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 218871 доза

Остаток вакцины на 6 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 218871 доза

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 194328 человек, причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 286 человек.

Остаток вакцины на 6 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 218871 доза, а по второму 143241 доза.

Через интернет на вакцинацию записались 57049 жителей края, за последние 24 часа 194 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

Напомним, ставропольцев в возрасте от 60 лет проверят на наличие антител перед вакцинацией. Об этом сообщил губернатор Ставрополья. За последние сутки в нашем регионе от ковида скончался 21 пациент.