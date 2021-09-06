В Ставропольском крае 194328 жителей 60+ сделали прививку от COVID-19

Остаток вакцины на 6 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 218871 доза Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Количество людей 60+ получивших вакцину в Ставропольском крае составляет 194328 человек, причем за последние сутки прирост вакцинированных в этой возрастной группе составил 286 человек.

Остаток вакцины на 6 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 218871 доза, а по второму 143241 доза.

Через интернет на вакцинацию записались 57049 жителей края, за последние 24 часа 194 человек. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Ставрополья.

Напомним, ставропольцев в возрасте от 60 лет проверят на наличие антител перед вакцинацией. Об этом сообщил губернатор Ставрополья. За последние сутки в нашем регионе от ковида скончался 21 пациент.