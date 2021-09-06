В Ставрополе выпало 67% месячной нормы осадков

Когда ждать потепления, «КП-Ставрополь» узнала у синоптиков
Фото: Иван МАКЕЕВ
По данным синоптиков, в Ставрополе за первые 6 дней сентября выпало 33 мм осадков. Что составляет 67% от месячной нормы в 48 мм!
Еще 1 числа в городе фиксировали максимальную дневную температуру +27,7 градусов и сохранялась солнечная погода, но уже 4 сентября похолодало до +8, и начались сильные дожди.
Ливни даже приводили к тому, что дороги Ставрополя превращались в реки.
Когда ждать потепления, «КП-Ставрополь» узнала у синоптиков.