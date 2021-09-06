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Общество6 сентября 2021 13:15

В Ставрополе выпало 67% месячной нормы осадков

Синоптики рассказали, что в городе выпало уже 33 мм осадков
Евгения СОКОРЕВАЕвгения СОКОРЕВА
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Когда ждать потепления, «КП-Ставрополь» узнала у синоптиков

Когда ждать потепления, «КП-Ставрополь» узнала у синоптиков

Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным синоптиков, в Ставрополе за первые 6 дней сентября выпало 33 мм осадков. Что составляет 67% от месячной нормы в 48 мм!

Еще 1 числа в городе фиксировали максимальную дневную температуру +27,7 градусов и сохранялась солнечная погода, но уже 4 сентября похолодало до +8, и начались сильные дожди.

Ливни даже приводили к тому, что дороги Ставрополя превращались в реки.

Когда ждать потепления, «КП-Ставрополь» узнала у синоптиков.