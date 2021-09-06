В Ставрополе 22-летний рецидивист украл систему виртуальной реальности

22-летний ранее судимый житель села Татарка зашел в магазин цифровой и бытовой техники в Ставрополе. Оттуда он украл систему виртуальной реальности, стоимость которой более 52 тысяч рублей.

Камера видеонаблюдения зафиксировала этот момент. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД России.

Подозреваемого доставили на допрос в отдел полиции. Молодой человек признался, что уже успел продать технику, а деньги потратить. Против него возбудили уголовное дело по статье: «Кража».

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в сауне Кисловодска рецидивист нагло обокрал женщину. Мужчина полностью признался в содеянном. Против него возбудили уголовное дело по статье: «Грабеж с незаконным проникновением в жилище».