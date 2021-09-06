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Общество6 сентября 2021 13:50

«Россети Северный Кавказ» дали свет 21 новой школе в Чечне

Источник:kp.ru
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Суммарно выданная социально значимым объектам мощность превысила 4,5 МВт

Суммарно выданная социально значимым объектам мощность превысила 4,5 МВт

Управляемое «Россети Северный Кавказ» АО «Чеченэнерго» в течение года присоединило к сетям компании 21 школу в Чеченской Республике. Суммарно выданная социально значимым объектам мощность превысила 4,5 МВт.

В числе новых подключённых к сетям компании образовательных учреждений - 4 школы в столице региона, знания в которых будут получать свыше 3 000 детей.

Электроснабжением обеспечены также 4 спортивные школы в Грозненском и Надтеречном районах, а также детская художественная школа в станице Шелковская.

«В свете задач, поставленных Главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, в приоритете работы Оперштаба по развитию электроэнергетики региона - технологическое присоединение социально значимых учреждений. Сегодня строятся новые школы, садики, культурно-развлекательные центры. Наша цель обеспечить как уже функционирующие, так и новые объекты надежным и качественным электроснабжением», - отметил заместитель управляющего директора по реализации и развитию услуг АО «Чеченэнерго» Иса Кадиров.