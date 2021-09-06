Экс-зампреду правительства Ставрополья Александру Золотареву предъявлено обвинение

На Ставрополье утвердили обвинению по делу экс-заместителя председателя правительства Ставрополья Александра Золотарева. Об этом корреспонденту сайта stav.kp.ru сообщил собственный источник в суде.

- Золотареву предъявлено обвинение в получении взяток на 64 млн рублей, рассказал собеседник «КП-Ставрополь».

Выяснилось, что он покровительствовал подчиненному ему министру и подстрекал к превышению должностных полномочий при вводе объектов.

Речь идет о бывшем министре строительства Ставрополья Алексее Когарлыцком, против которого возбуждено семь уголовных дел. Чиновник соглашался за откаты способствовать подрядчику в сдаче объектов. Бывшего зампреда задержали в аэропорту при попытке бежать, сообщала пресс-служба СКР.

Ранее «КП» писала, что, будучи еще замом министра, Когарлыцкий подписал с подрядчиком госконтракт на проектирование нового корпуса Краевой детской клинической больницы в Ставрополе.

Цена вопроса - 17 миллионов рублей. Как считают следователи, Когарлыцкий незаконно заключил с исполнителем еще и дополнительное соглашение на 1,7 миллиона на проектирование теплого перехода, в то время как этот момент уже был учтен в основном проекте. Большие суммы из бюджета перечислили на счет организации. И как уверяет следствие, они были похищены. Но это были еще цветочки.

Ягодкой на этом торте оказался госконтракт на 100 млн рублей на инженерные изыскания и разработку проектной документации нового корпуса Ставропольского онкологического диспансера.

На нем Когарлыцкий захотел стать мульмиллионером, потребовав себе «откат» в 40 процентов от стоимости тендера.

Золотарев сейчас находится под стражей, Когарлыцкий (по последним данным) - под домашним арестом, а Якимов - под подпиской о невыезде. Дело передано в суд.