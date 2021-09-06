Ставропольским школьникам и их родителям напомнили о правилах дресс-кода

Как разъяснили в краевом министерстве образования, действующее федеральное законодательство предоставляет школам право самостоятельно устанавливать требования к общему виду одежды обучающихся, ее цвету, фасону и правилам ношения.

Такой локальный документ каждая общеобразовательная организации может принимать самостоятельно, но с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также педагогов и школьников.

- Вместе с тем на территории региона действует Постановление Правительства Ставропольского края от 31 октября 2012 года № 422-п, которое устанавливает для школьников одежду классического покроя и нейтральных цветов. Поэтому при принятии решения о возможности установления дней свободного посещения (без ношения школьной формы) руководитель школы должен руководствоваться мнением совета обучающихся и родительского коллектива, - прокомментировала заместитель министра образования Ставропольского края Диана Рудьева.

Напомним, школьная форма - это повседневная форма одежды для обучающихся 1-11 классов во время их нахождения в учебном заведении и на официальных мероприятиях вне его, установленная соответствующими документами.

Ранее сайт stav.kp.ru писал, что в Дагестане школьницам запретили приходить на учебу без косынок. История произошла в селе Маджалис. Возмущенные мамы девочек сняли и опубликовали в сети видео с места события.