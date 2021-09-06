Детский омбудсмен Анна Кузнецова рассказала о буллинге в школах Ставрополья

Больше половины учеников общеобразовательных школ России сталкиваются с буллингом со стороны сверстником, в том числе в Ставропольском крае. Об этом заявила детский омбудсмен России Анна Кузнецова, которая прилетела в Ставрополь с рабочим визитом.

- К сожалению, по результатам опроса более 50% детей сталкивались с буллингом. Это чаще, чем каждый второй. Только 39% детей никому об этом не рассказывают. То есть основная беда травли в школе - это ее латентность, - рассказала Кузнецова.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала о прибытии омбудсмена в Ставрополь. С цветами ее встретил губернатор региона Владимир Владимиров. Кузнецова оценила опыт поддержки детей-сирот в Ставропольском крае.