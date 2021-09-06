Замдиректора школы Дагестана, который не пустил учениц без платка, понесет ответственность

Инцидент произошел в дагестанском селе Маджалис, в общеобразовательной светской школе. Заместитель директора стоял на входе и делил учениц на две группы - кто пришел с покрытой головой (в косынке) и кто - без. Тем, кто не надел косынку, он не разрешил начать занятия.

Теперь замдиректора привлекут к ответственности, налицо превышение полномочий. Власти района уже заинтересовались действиями мужчины.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, как пользователи сети из Дагестана оценили такой поступок сотрудника школы. Одни считают, что это правомочно: "Правильно все! Если вы - мусульманки, то ходите в платках".

Однако есть и другое мнение, которое выразили даже родители девочек.

- Что носить, в чем ходить - личное дело каждого человека. Речь не идет, о каком - то развратном одеянии, тут вопрос простой: кто - то решил, что надо носить платок? Кто? Какое право имеете? Ходить в школу - законное право любого ученика. Ни одна живая душа не имеет права лишать ребенка этого. Только потому, что, кто- то самодур. Каждый в своей семье пусть распоряжается и командует членам своей семьи (орфография и пунктуация автора сохранены), - высказалась пользователь сети.

Родители возмутились, что их детей буквально лишили возможности прийти на уроки и пригрозили придать инцидент огласке. Что и произошло.