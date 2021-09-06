Детский Омбудсмен Анна Кузнецова оценила работу волонтеров Ставрополья

На Ставрополье с рабочей поездкой прибыла уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова. Она встретилась с губернатором региона Владимиром Владимировым, обсудила ставропольский опыт работы с сиротами, а также оценила деятельность местных волонтеров.

- Очень много ребята сделали в период первого пика пандемии в прошлом году – от доставки проднаборов и масок до социального онлайн-репетиторства. Сегодня они продолжают творить добро от чистого сердца. Есть новые направления работы, а значит – идеи и предложения. Ими они с нами и поделились, - написал Владимиров в своем инстаграм-аккаунте.

Кузнецова провела совместную встречу с представителями региональной власти и активистами волонтерских и других социально ориентированных объединений, которые помогают семьям с детьми.