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Общество7 сентября 2021 8:27

Более 38 тысяч ставропольцев старше 60 лет завершили вакцинацию от Covid-19

На сегодняшний день первым компонентом привились 130 062 ставропольца
Ася АСРЯНАся АСРЯН
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В нашем регионе продолжает прививочная кампания против коронавирусной инфекци. Так, в краевом центре на сегодняшний день работают 14 медицинских пунктов, где можно получить первый и второй компоненты вакцины против ковид.

На территории поликлиник находятся восемь пунктов, три – в вузах (аграрном и медуниверситете, СКФУ), где прием проводится согласно графику работы учреждений.

А оставшиеся три пункта принимают горожан каждый день – в торговых центрах «Космос», «Европейский» и на рынке «Верхний».

К 7 сентября первым компонентом привились 130 062 ставропольца, из которых около 40 тысяч в возрасте старше 60 лет.

Полную иммунизацию двумя компонентами получили 114 647 человек. Из них более 38 тысяч 60+.

Напомним, на Ставрополье количество выздоровевших превышает 63,3 тысячи человек. Динамика заболеваемости стабилизируется, но остается сравнительно высокой. К сожалению, есть новые летальные случаи.

За сутки скончались 20 человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме. Глава региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.