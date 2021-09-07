На Ставрополье остаток вакцины на 7 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 218537 доз

Первый компонент вакцины от COVID-19 на 6 сентября получили 668591 человек. За сутки +1894 человека.

Вторым компонентом в нашем крае привились уже 615479 человек. За сутки полностью прошедших вакцинацию стало на 3152 человека больше. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Остаток вакцины на 7 сентября по первому компоненту ГаммаКовидВак составляет 218537 доз, а по второму 138941 дозу.

Ранее «КП» писала, что за сутки на Ставрополье от ковида выздоровели 8 пациентов. Еще 20 – скончались за вчерашний день. Губернатор Ставрополья выразил соболезнования родным и близким этих людей.

Число умерших в регионе на сегодняшний день – 2478. За сутки диагноз подтвердился у 77720.