На Ставрополье выявили районы, где больше всех зараженных коронавирусом

На Ставрополье за сутки коронавирусом заболело 354 человека. За весь период пандемии в регионе число зараженных достигло 77720. «КП» называет районы, где больше всех зараженных коронавирусом.

На сегодняшний день лидирует Ставрополь. Там за сутки заболело 64 человека. На втором месте расположился Красногвардейский район – 27, на третьем – Георгиевский городской округ – 26.

Далее идут Ипатовский городской округ, где за сутки диагноз подтвердился у 25 жителей. В Советском городском округе – 24 человека.

В Пятигорске за сутки заразилось 8 человек, в Кисловодске – 14, в Ессентуках – 6, в Железноводске – 13, в Невинномысске – 12. В городе Лермонтов, в Новоалександровском городском округе за сутки не зафиксировано ни одного случая заболевания.

За вчерашний день на Ставрополье от коронавируса скончались 20 человек, у которых болезнь протекала в тяжелой форме.

Губернатор региона выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число умерших от коронавируса за весь период пандемии достигло 2478.