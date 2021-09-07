Моргенштерн рассказал, сколько может заработать ставропольских фанатах

Моргенштерн приезжал в Ставрополь в 2020 году. Фото: Instagram

Кумир молодежи, эпатажный артист и музыкант Моргенштерн, ставший не так давно главой семейства (Алишер узаконил свои многолетние отношения с возлюбленной Диларой) дал трехчасовое интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Артист дважды говорил на темы, связанные с Северным Кавказом - он рассказал о своих отношениях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым и о том, сколько может заработать на ставропольских фанатах. Расценки на концерты и корпоративы в регионе Моргенштерн озвучил во время программы «В гостях у Гордона».

Так, по словам российского рэпера, на концерте он сможет «поднять» не так уж и много.

В Ставрополе Моргенштерн выступал в трусах и халате. Фото: Instagram

- Концерт в регионе, условно в Ставрополе, это, конечно, варьируется от количества людей и вместимости, но стоит примерно в районе трех - четырех миллионов рублей, - сказал Моргенштерн.

А вот корпоратив, по словам артиста, обойдется чуть дороже.

- Корпоративчик, где цена в евро, стоит 60 тысяч. Минимум, - признался артист. При этом рэпер отметил, что с каждым «корпоратом» цена поднимается и посоветовал не медлить и «забирать», пока не подорожало. Пацаны, пока 60 тысяч евро, забирайте, реально. Потом не успеете, реально, - сказал Моргенштерн.

Напомним, Моргенштерн побывал в Ставрополе ровно год назад. Тогда он выступил на дне рождения одного из ставропольских баров. Алишер вышел на сцену в белом банном халате и после концерта признался, что ему очень понравились ставропольцы.

- Ставрополь, у вас прекрасный город. И просто великолепные люди! Очень позитивные, простые и вежливые. Респект мощнейший. До скорых встреч! - написал Алишер.