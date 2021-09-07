Врач из Ставрополя признан победителем трека «Здравоохранение» конкурса «Лидеры России»

Григорий Сазанов - врач краевой клинической больницы, специалист по рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению.

Накануне он признан победителем трека «Здравоохранение» четвертого сезона конкурса «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей». Об этом сообщил губернатор Ставрополья 7 сентября на своей странице в Инстаграм.

Отдельное конкурсное направление по медицине появилось в 2020 году и уже получило огромный отклик.

За два года в нем поучаствовало более 15 тысяч работников здравоохранения со всей страны. В этот раз в финале трека «Здравоохранение» Григорий стал единственным финалистом из Ставрополья и сразу принес нашему региону победу.

- Награду ему вручил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Теперь его и еще 11 призеров в 2022 году ждет суперфинал конкурса «Лидеры России». Пожелаем нашему земляку победы. А всем ставропольским медикам – новых достижений. И в престижных конкурсах, и в повседневной работе для здоровья и благополучия жителей нашего края.